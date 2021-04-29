Сыграть хотя бы раз в Лиге чемпионов – мечта каждого футболиста. А сделать это, когда тебе за 40 – особое достижение. Если проанализировать пятерку старейших игроков турнира, то очевидным становится тот факт, что ни один из рекордсменов не появлялся на поле только ради статистических показателей.

43 года 252 дня – Марко Баллотта (03.04.1964)

Реал – Лацио 3:1 (11.12.2007)

Еще до перерыва матча на "Сантьяго Бернабеу" обреченные гости пропустили трижды. Но ни в одном из голов нет вины рекордсмена Лиги чемпионов, который вышел на поле в почтенном возрасте. Наставник Лацио Делио Росси доверил место в воротах 43-летнему Марко Баллотте – подопечный всего на четыре года был моложе тренера. Ветеран имел немало работы – в тот вечер он даже совершил три сейва. Стоит добавить, что выход Баллотты ни был спонтанным или случайным. В том сезоне лишь четверо игроков римлян провели больше матчей, чем 43-летний вратарь.

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42 года 315 дней – Джанлуиджи Буффон (28.01.1978)

Барселона – Ювентус 0:3 (08.12.2020)

Фото BarcaWorldwide

После недавней встречи на "Камп Ноу" пресса только смаковала: "Ветеран парировал 7 ударов Месси!" Все ждали противостояния Месси и Роналду, однако главным действующим лицом на поле стал Буффон. И дело здесь не в возрасте итальянского голкипера. В Барселоне опытный вратарь выдал роскошный перформанс. А еще Буффон – единственный игрок из нашего перечня, который может обновить рекорд, улучшить свой показатель и даже превзойти Баллотту. Однако это может случиться только в следующем сезоне Лиги чемпионов.

41 год 255 дней – Александр Шовковский (02.01.1975)

Динамо – Наполи 1:2 (13.09.2016)

Фото UA-Football.com

В первом туре группового этапа ЛЧ сезона 2016/2017 Сергей Ребров доверил место в воротах Александру Шовковскому. Динамовцы открыли счет в середине первого тайма, но еще до перерыва Аркадиуш Милик оформил дубль. Вратарь "бело-синих" выдал не идеальный матч – Шовковский откровенно не спас в двух рядовых эпизодах. Пройдет пять дней и СаШо проведет свою последнюю игру на профессиональном уровне. В компенсированное время поединка УПЛ против Зари игрок луганчан Евгений Опанасенко забил единственный гол в том противостоянии. Таким было прощание легенды.

41 год 206 дней – Марк Шварцер (06.10.1962)

Челси – Атлетико 1:3 (30.04.2014)

Фото sport.optus.com

История австралийца Марка Шварцера является уникальной хотя бы потому, что в Лиге чемпионов он дебютировал в 41. Однако на этом чудеса Шварцера не закончились – через несколько месяцев опытному киперу пришлось спасать ситуацию и подменять Петра Чеха в полуфинале против Атлетико. Если в первой встрече Марк сыграл безошибочно (0:0), то на "Стэмфорд Бридж" гости торжествовали. Впрочем, непосредственной вины вратаря Челси ни в одном из трех пропущенных голов нет.

40 лет 211 дней – Алессандро Костакурта (24.04.1966)

АЕК – Милан 1:0 (21.11.2006)

Фото static.goal.com

Единственный полевой игрок в нашем топе. Икона "россо-нери", которая провела более шести сотен матчей за Милан. Особый для Костакурты поединок в Греции ничего не решал для итальянцев, которые уже гарантировали себе выход из группы. Победный гол был забит после штрафного в исполнении Жулио Сезара. В перерыве Карло Анчелотти заменил рекордсмена и разъединил возрастную пару в центре обороны Костакурта-Мальдини. Больше в турнире 40-летний защитник не сыграет, но через несколько месяцев поднимет над головой 5-й (!) Трофей Лиги/Кубка чемпионов.