Дедечко снова поехал в Россию

Украинский полузащитник Денис Дедечко следующий сезон начнет в российской Премьер-лиге.

Хавбек, который последние полгода провел в Александрии, пополнил ряды дебютанта лиги Тамбова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Этот вояж в Россию не станет первым в карьере Дедечко. Ранее он уже выступал за Амкар, Краснодар, Луч-Энергию, СКА-Хабаровск. В частности, воспитанник киевского футбола играл в российском первенстве и после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

В сезоне 2018/19 Денис Дедечко провел 8 матчей за Александрию. Также в Украине он выступал за Динамо и Динамо-2, Нефтяник, Кривбасс и Ворсклу. В 2013 году полузащитник провел единственный матч за национальную сборную.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали