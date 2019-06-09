toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Россия
ЕВРО-2020 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ВОЛЫНЬ - КАРПАТЫ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Дедечко снова поехал в Россию

14:20 101 Читати українською
Дедечко снова поехал в Россию
Денис Дедечко / ФК Александрия

Украинский полузащитник Денис Дедечко следующий сезон начнет в российской Премьер-лиге.

Хавбек, который последние полгода провел в Александрии, пополнил ряды дебютанта лиги Тамбова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Этот вояж в Россию не станет первым в карьере Дедечко. Ранее он уже выступал за Амкар, Краснодар, Луч-Энергию, СКА-Хабаровск. В частности, воспитанник киевского футбола играл в российском первенстве и после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

В сезоне 2018/19 Денис Дедечко провел 8 матчей за Александрию. Также в Украине он выступал за Динамо и Динамо-2, Нефтяник, Кривбасс и Ворсклу. В 2013 году полузащитник провел единственный матч за национальную сборную.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали

blog_ava
Роналду остановил автобус португальцев, чтобы обнять мальчика, больного лейкемией – трогательное видео
09:38
417
Теги
Денис Дедечко Денис Дедечко Александрия Александрия Россия Трансферы Трансферы чемпионата Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
38
мин
Португалия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук