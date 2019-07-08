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Дедечко не подошел Тамбову – украинец продолжит карьеру в Арарате

10:09 63 Читати українською
Дедечко не подошел Тамбову – украинец продолжит карьеру в Арарате
Денис Дедечко / Арарат

Украинский полузащитник Денис Дедечко перешел в армянский Арарат.

Ранее сообщалось, что Дедечко стал игроком российского Тамбова. Однако, украинец находился на просмотре в российском клубе, но не подписал с ним контракт.

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Взамен, новым клубом украинца стал армянский Арарат, с которым Дедечко подписал соглашение сроком на 2 года, сообщается на странице клуба в Facebook.

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В сезоне 2018/19 Денис Дедечко провел 8 матчей за Александрию. Также в Украине он выступал за Динамо и Динамо-2, Нефтяник, Кривбасс и Ворсклу. В 2013 году полузащитник провел единственный матч за сборную Украины.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Арарат-Армения Арарат-Армения Денис Дедечко Денис Дедечко
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