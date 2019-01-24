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Дедечко: Я ехал в Россию не из-за финансовых условий

24 января 14:32 339 Читати українською
Дедечко: Я ехал в Россию не из-за финансовых условий
Денис Дедечко / Александрия

Новичок Александрии Денис Дедечко рассказал, почему решил вернуться в Украину.

"Мы пообщались с главным тренером, и он сказал, что рассчитывает на меня. Главная причина возвращения – дочь пошла в первый класс и маленький сын. Александрия и Днепр очень близко, поэтому мне можно ездить, и им проще приезжать ко мне.

Александрия официально объявила о трансфере Дедечко

Конечно, я знал о конкуренции в Александрии. Я всех ребят знаю, давно знакомы. Конкуренция – это наоборот хорошо, когда она есть, плохо, когда ее нет.

Если кто-то считает, что я уезжал из-за финансовых условий то это не так. Да, здесь меньше, но я чувствую себя комфортно и очень рад, что оказался в Александрии", – цитирует Дедечко сайт телеканалов "Футбол 1/2".

Александрия взяла на сбор двух легионеров

Напомним, последним клубом Дедечко был российский СКА-Хабаровск. Украинец провел за клуб из второго по силе дивизиона России 25 матчей в текущем сезоне, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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Александрия Александрия Денис Дедечко Денис Дедечко
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