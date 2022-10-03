Лацио разгромил Специю в рамках 8-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чиро Иммобиле уже на первой минуте заработал пенальти, но забить с точки не сумел. Мяч полетел выше ворот. Римляне не сбавляли обороты и на 12-й минуте таки открыли счет. Дзаканьи разогнал и сам реализовал атаку. Впоследствии роскошный гол забил Романьоли. Для воспитанника Ромы это дебютный мяч за команду, фаном которй он был с детства.

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Точку во втором тайме поставил Милинкович-Савич, который оформил дубль. Лацио набрал 17 очков и поднялся на третье место. Опередить "орлов" еще может Удинезе, который сыграет против Вероны сегодня.