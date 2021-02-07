Первый тайм вряд ли можно записать командам в актив, ведь он запомнился только отмененным голом Гуделя. А вот после перерыва на поле стало жарко: Даконам грубо сломал Окампоса, из-за чего был удален. Между наставниками Севильи и Хетафе вспыхнул конфликт, который потушили также красными карточками.

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После этого Севилья полетела в атаку, и Мунир Эль-Хаддади открыл счет в матче с передачи Хордан. Гол Эн-Несири был отменен, а вот причин не засчитать красоту имени Гомеса не было – аргентинец пробил метров с 25, и мяч рикошетом от защитника попал в самую девятку. А Эн-Несири не остался без гола – нападающий обыграл голкипера и издевательски закатил сферу в ворота.

Таким образом, Севилья набрала 42 очка и поднялась на третье место, Хетафе с 24 пунктами остался двенадцатым.

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