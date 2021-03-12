Дебютный шедевр Эдегора в видеообзоре матча Олимпиакос – Арсенал – 1:3
00:52 - Читати українською
Олимпиакос принимал Арсенал в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов на Футбол 24.
завершено
Мартин Эдегор 34’
Габриэл 79’
Мохамед Элнени 85’
34’ Мартин Эдегор
79’ Габриэл
85’ Мохамед Элнени
Хавбек Арсенала Мартин Едегор открыл счет сногсшибательным выстрелом из-за пределов штрафной, это был первый гол норвежца в футболке "канониров".
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Хозяева быстро выровняли положение, но класс гостей был заметен. Незадолго до финального свистка лондонцы организовали еще два мяча в ворота греческой команды.
Ответный матч между этими соперниками запланирован на 18 марта, начало в 19:55.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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