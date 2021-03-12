Олимпиакос принимал Арсенал в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Хавбек Арсенала Мартин Едегор открыл счет сногсшибательным выстрелом из-за пределов штрафной, это был первый гол норвежца в футболке "канониров".

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Хозяева быстро выровняли положение, но класс гостей был заметен. Незадолго до финального свистка лондонцы организовали еще два мяча в ворота греческой команды.

Ответный матч между этими соперниками запланирован на 18 марта, начало в 19:55.

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