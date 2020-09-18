На 26 минуте счет открыл Артем Бондаренко, которого Мариуполь арендовал у Шахтера. 20-летний хавбек легко прошел нескольких соперников и из-за пределов штрафной попал точно в девятку. К слову, это дебютный гол Бондаренко на профессиональном уровне.

Мариуполь победил СК Днепр-1 на выезде – азовцы поднялись на вторую позицию в УПЛ

СК Днепр-1 ответил после перерыва. Дубинчак сделал точный прострел с левого фланга, а Хобленко решил эпизод одним касанием. Впрочем, Мариуполь таки забрал три очка. Рефери назначил неоднозначный штрафной за фол Дугласа против Пихаленка. Кащук точно подал на Сагуткина – 1:2.