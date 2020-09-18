Дебютный шедевр Бондаренко в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Мариуполь – 1:2
22:30 - Читати українською
СК Днепр-1 уступил Мариуполю в матче 3 тура УПЛ. Смотрите видеообзор поединка на сайте "Футбол 24".
завершено
Артем Бондаренко 26’
Даниил Сагуткин 78’
Даниил Сагуткин 90+4’
26’ Артем Бондаренко
78’ Даниил Сагуткин
90+4’ Даниил Сагуткин
На 26 минуте счет открыл Артем Бондаренко, которого Мариуполь арендовал у Шахтера. 20-летний хавбек легко прошел нескольких соперников и из-за пределов штрафной попал точно в девятку. К слову, это дебютный гол Бондаренко на профессиональном уровне.
Мариуполь победил СК Днепр-1 на выезде – азовцы поднялись на вторую позицию в УПЛ
СК Днепр-1 ответил после перерыва. Дубинчак сделал точный прострел с левого фланга, а Хобленко решил эпизод одним касанием. Впрочем, Мариуполь таки забрал три очка. Рефери назначил неоднозначный штрафной за фол Дугласа против Пихаленка. Кащук точно подал на Сагуткина – 1:2.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter