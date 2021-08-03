Поединок Кубка Германии между Бремером и Баварией не состоится в запланированную дату.

Юлиан Нагельсманн должен был дебютировать на посту главного тренера мюнхенцев в официальном матче 6 августа. Однако поединок Кубка Германии против Бремера перенесен на другой день.

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Причина – коронавирус в лагере представителя Региональной лиги Германии. Вся команда отправлена на карантин. Кроме самого матча, отложили также жеребьевку второго раунда Кубка страны из-за невозможности окончательного формирования корзин сеяных и несеяных команд. Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, под руководством Юлиана Нагельсманна команда еще ни разу не выиграла в товарищеских матчах, хотя сыграла уже 4 поединка. Мюнхенцы стартуют в Бундеслиге 13 августа выездным матчем против Боруссии М.

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