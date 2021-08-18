Дебютный матч Роналду в Серии А посмотрели 2,3 млн итальянских телезрителей

За игрой 1-го тура Серии А между туринским Ювентусом и Кьево в Италии наблюдали 2,3 миллиона человек.

Первый официальный матч нападающего Криштиану Роналду в составе Ювентуса показал четвертый результат в истории телеканала Sky Italia по количеству зрителей, сообщает Gazzetta dello Sport.

Доля аудитории составила 11,9 процента. Это 68-процентное увеличение телеаудитории по сравнению с первым матчем Ювентуса в прошлом сезоне. Год назад матч против Кальяри смотрели около 736 тысяч человек.

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Это также является четвертым самым высоким показателем в истории Sky Italia. Больше телезрителей у экранов телевизоров собирали только "Дерби д'Италия" (поединки между Интером и Ювентусом. – прим. Футбол 24) в 2013 и 2016 годах и матч Рома – Ювентус в августе 2015 года.