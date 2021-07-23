Дебютный матч Де Дзерби в УПЛ рассудит Кривушкин – судейские назначения стартового тура
УАФ объявила имена арбитров на первый тур чемпионата Украины.
Сразу в трех матчах стартового тура украинской Премьер-лиги будет использоваться система VAR. Однако работать она будет в режиме офлайн, сообщает официальный сайт УАФ.
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Судейские назначения на 1-й тур:
23 июля
Львов – Мариуполь – Максим Козыряцкий (Запорожье).
24 июля
Верес – Колос – Дмитрий Панчишин (Харьков).
Шахтер – Ингулец – Дмитрий Кривушкин (Харьков). Арбитр VAR – Игорь Пасхал (Херсон).
25 июля
Металлист 1925 – Рух – Дмитрий Бондаренко (Одесса).
Заря – Александрия – Владимир Новохатний (Киев).
Десна – Черноморец – Алексей Деревинский (Хмельницкий). Арбитр VAR – Юрий Иванов (Донецкая обл.).
26 июля
Ворскла – СК Днепр-1 – Юрий Иванов (Донецкая обл.). Арбитр VAR – Максим Козыряцкий (Запорожье).
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