Дебютный гол Забарного в видеообзоре матча ПСЖ – Осер – 2:0
ПСЖ победил Осер (2:0) в матче шестого тура Лиги 1. Видео голов и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".
завершено
Илья Забарный оформил дебютный гол за ПСЖ на 33-й минуте матча против Осера.
ПСЖ – Осер: стартовый состав и онлайн-трансляция матча Лиги 1 – вердикт для Забарного
Украинец принял удобную навесную передачу у ворот и легким касанием отправил мяч рядом с правой штангой. Ассист на Забарном оформил португалец Витинья.
Во втором тайме удвоил преимущество парижан другой центральный защитник – Лукас Беральдо. В итоге команда Луиса Энрике одержала комфортную победу – 2:0.
