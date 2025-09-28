ПСЖ победил Осер (2:0) в матче шестого тура Лиги 1. Видео голов и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Илья Забарный оформил дебютный гол за ПСЖ на 33-й минуте матча против Осера.

ПСЖ – Осер: стартовый состав и онлайн-трансляция матча Лиги 1 – вердикт для Забарного

Украинец принял удобную навесную передачу у ворот и легким касанием отправил мяч рядом с правой штангой. Ассист на Забарном оформил португалец Витинья.

Во втором тайме удвоил преимущество парижан другой центральный защитник – Лукас Беральдо. В итоге команда Луиса Энрике одержала комфортную победу – 2:0.

ПСЖ разбил Осер – Забарный забил гол-шедевр и извинился, украинец запугивает Барселону, новые потери, 2 дебютанта перед ЛЧ