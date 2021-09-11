Француз появился на замену в матче с Тоттенхэмом (3:0) и уже через 28 секунд поразил ворота Уго Льориса.

Унижение лидера АПЛ в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 3:0

Это самый быстрый дебютный гол в истории АПЛ, информирует Opta. Предыдущий рекорд принадлежал форварду Тьеви Бифума, которому хватило 36 секунд в первом матче за Вест Бромвич. Интересно, что тогда он огорчил как раз Кристал Пэлас.

Эдуард решил не ограничиваться единственным голом и оформил дубль в матче против Тоттенхэма. Напомним, Кристал Пэлас заплатил Селтику за экс-одноклубника Марьяна Шведа 16,5 миллионов евро.

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