Дебютный гол за 28 секунд – экс-одноклубник Шведа установил сумасшедший рекорд АПЛ
Новичок Кристал Пэлас Одсон Эдуар ворвался в чемпионат Англии, как ураган.
Француз появился на замену в матче с Тоттенхэмом (3:0) и уже через 28 секунд поразил ворота Уго Льориса.
Унижение лидера АПЛ в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 3:0
Это самый быстрый дебютный гол в истории АПЛ, информирует Opta. Предыдущий рекорд принадлежал форварду Тьеви Бифума, которому хватило 36 секунд в первом матче за Вест Бромвич. Интересно, что тогда он огорчил как раз Кристал Пэлас.
Эдуард решил не ограничиваться единственным голом и оформил дубль в матче против Тоттенхэма. Напомним, Кристал Пэлас заплатил Селтику за экс-одноклубника Марьяна Шведа 16,5 миллионов евро.
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