На 15-й минуте Филиппов мог забивать после удачного отскока от Андриевского, но не попал с убойной позиции. Позже Сарапий решил проверить вратаря, который далеко вышел из ворот, голкипер успел отбить удар, который летел под перекладину. Еще один момент упустил Филиппов, но на этот раз нападающему помешал защитник.

Полесье уверенно одолело Кудривку – Великан забил дебютный гол за "волков"

Полесье забило на 56-й минуте, гол организовали два новичка житомирян Владислав Велетень и Максим Брагару. Уже под конец игры Гайдучик замкнул прострел от Назаренко и установил окончательный счет матча.