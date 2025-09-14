Жирона сыграла против Сельты в рамках 4-го тура Ла Лиги 2025/26 (1:1). Видео голов и обзор матча с участием Владислава Ваната смотрите на "Футбол 24".

Владислав Ванат попал в старт Жироны на матч с Сельтой. Украинцу понадобилось всего 12 минут, чтобы открыть счет своим голам в Испании. Иван Мартин отдал на ход Ванату, который сделал несколько шагов и точно пробил, а защитник Сельты не смог помешать украинцу.

Ванат поразил Испанию дебютным голом и сразу стал лучшим в Жироне – каталонцы драматично упустили победу на 90+2

Под конец матча у каталонцев возникли проблемы после подачи с углового: Блинд вместо выноса попал по ноге Руэды, и арбитр назначил пенальти. В компенсированное время Иглесиас уверенно реализовал приговор, установив итоговый счет 1:1. Жирона добыла свой первый балл в сезоне.

