Заря обыграла Кудривку (2:1) в матче 2-го тура УПЛ 2025/26. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

На 22-й минуте Джордан отдал пас на Будковского, а тот сбросил мяч Саленко, молодой хавбек прошелся с мячом и пробил мимо кипера Кудривки. 1:0. На старте второго тайма Кудривка сравняла счет. Голкипер Яшков так далеко выбил круглого, что получился хороший пас на ход, которым воспользовался Легостаев.

Заря победила Кудривку – Сын Саленко забил дебютный гол в УПЛ, Голкипер Яшков выполнил ассист

Незадолго после пропущенного гола Заря забила второй – Джордан замкнул подачу Жуниньо. Кудривка могла сравнять счет, однако Тотовицкий не попал в пустые ворота после паса Свитюхи. В итоге, Заря одержала минимальную победу.