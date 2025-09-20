Дебютный гол Судакова и "сухая" игра Трубина в дебюте Моуринью в видеообзоре матча Авеш –Бенфика – 0:3
Бенфика разгромила АВС (3:0) в пятом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
В компенсированное к первому тайму время новичок Бенфики Георгий Судаков отметился дебютным голом за португальский клуб. Украинец мощным ударом добил мяч в ворота после прохода от Павлидиса.
Мудрик потроллил назначение Моуринью в Бенфику – Трубин и Судаков оценили
Перед этим мог забивать АВС, Томане на скорости прошел в штрафную, но пробил в стойку ворот Трубина. Во втором тайме Отаменди заработал пенальти, который уверенно реализовал Павлидис, а через 5 минут грек прострелил в штрафную на Ивановича, который не промахнулся с близкого расстояния – 3:0.
