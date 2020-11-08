Аталанта на последних минутах вырвала ничью в матче 7-го тура Серии А с Интером. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Интер.

Первый тайм прошел без голов, а вот во втором Интер вышел вперед: Янг подключился к атаке и классно навесил, а Лаутаро головой переправил мяч в ворота. Ключевой стала замена на 59 минуте, когда вместо Малиновского на поле появился россиянин Алексей Миранчук. Именно он спас бергамасков, точно пробив в окружении нескольких защитников в дальний угол.

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Таким образом, Атланта и Интер оказались на 6 и 7 местах, имея в активе 13 и 12 очков соответственно.