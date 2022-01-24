ПСЖ без проблем разбил Реймс в матче 22 тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ – Реймс на Футбол 24.

Лига 1, 22-й тур

ПСЖ – Реймс – 4:0

Голы: Верратти, 44, Рамос, 62, Файес, 67(аг), Данилу, 75

Парижане смогли открыть счет только в конце первого тайма – после удара Икарди Верратти поразил ворота выстрелом под ближнюю стойку. После перерыва Серхио Рамос отличился первым голом за ПСЖ, удачно сыграв на добивании с нескольких метров. Через 5 минут Файес срезал мяч в свои ворота, а точку во встрече поставил Данилу.

ПСЖ уничтожил Реймс – Рамос отличился дебютным голом за парижан

Таким образом, ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1, оторвавшись от ближайшего преследователя на 11 очков, Реймс – 14-й.