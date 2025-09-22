Шахтер в матче 6-го тура УПЛ 2025/26 одолел Зарю (1:0). Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Долгое время команды не могли открыть счет, казалось, что матч завершится нулевой ничьей.

Шахтер выцарапал победу над Зарей и догнал Динамо – Изаки Силва забил дебютный гол, Мейреллиш отдал первый ассист

Аж на 87-й минуте Изаки Силва сыграл стенку с Мейреллишем и нанес фантастический удар с 20 метров – точно в левый верхний угол ворот! Без шансов для Сапутина. 1:0! Таким образом, Изаки оформил свой дебютный гол за Шахтер в официальных матчах.

В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Шахтера.

