"Горняки" могли забивать уже на 2-й минуте, но Винисиус пробил рядом со штангой после паса Невертона. Позже Винисиус нанес удар с лета, однако кипер хозяев отразил этот выстрел и еще и справился с добиванием. В компенсированное время Шахтер забил. Новичок дончан Лука Мейреллиш замкнул подачу с углового.

Шахтер вышел в 1/8 Кубка, минимально одолев аматорское Полесье – Мейреллес впервые забил, Изаке отменили два гола

Во втором тайме дважды забивал Изаке, но первое взятие ворот отменили из-за офсайда, а во втором эпизоде судья заметил игру рукой. В конце игры опасно пробивал Глущенко, но голкипер с трудом спас свою команду.