Дебютный гол новичка "горняков" в видеообзоре матча Полесье Ставки – Шахтер – 0:1
Шахтер одолел любительский клуб Полесье Ставки в поединке 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24."
"Горняки" могли забивать уже на 2-й минуте, но Винисиус пробил рядом со штангой после паса Невертона. Позже Винисиус нанес удар с лета, однако кипер хозяев отразил этот выстрел и еще и справился с добиванием. В компенсированное время Шахтер забил. Новичок дончан Лука Мейреллиш замкнул подачу с углового.
Шахтер вышел в 1/8 Кубка, минимально одолев аматорское Полесье – Мейреллес впервые забил, Изаке отменили два гола
Во втором тайме дважды забивал Изаке, но первое взятие ворот отменили из-за офсайда, а во втором эпизоде судья заметил игру рукой. В конце игры опасно пробивал Глущенко, но голкипер с трудом спас свою команду.