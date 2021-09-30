34-летний Месси наконец прервал голевое молчание в составе ПСЖ, забив мяч в ворота Манчестер Сити. Именно этот гол стал лучшим по итогам второй игровой недели в Лиге чемпионов.

Второе место занял гол Себастьена Тилля из Шерифа в ворота Реала. Третьим стал забитый мяч Алекса Теллеса в матче МЮ – Вильярреал. Акробатический удар Гризманна в игре с Миланом замкнул топ-4.

Напомним, гол Месси позволил ПСЖ обыграть Манчестер Сити (2:0) и подняться на первое место группы А с 4-мя очками. Такое же количество баллов имеет Брюгге. Команда Хосепа Гвардиолы с тремя пунктами опустилась на третью строчку.

ПСЖ победил Манчестер Сити – невнятная игра парижан, потребность "горожан" в форварде и чужеродность Месси