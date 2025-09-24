Мадридский Реал на выезде разбил Леванте в матче 6-го тура Ла Лиги. Видео голов и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Реал повел в счете на 28-й минуте. Винисиус получил мяч на правом краю штрафной и вместо передачи "шведой" исполнил в дальний угол – 1:0 в пользу Мадрида! Спустя 10 минут бразилец классно ассистировал Мастантуоно, отдав на свободный прострел в контратаке – аргентинец ударом под перекладину забил свой первый мяч в футболке Реала.

Дубль Мбаппе, шедевр Винисиуса и дебютный гол Мастантуоно уничтожили Леванте, экс-вингер Шахтера снова ассистировал в Ла Лиге

Леванте один мяч отыграл – Эйонг опередил Куртуа и головой направил мяч в ворота. К сожалению для "летучих мышей", у Реала еще есть Мбаппе, который сначала "паненкой" реализовал пенальти, а затем легко забил после выхода один на один.