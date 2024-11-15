Италия вышла вперед на 11-й минуте. Бельгийцы на протяжении атаки трижды неуклюже сыграли по мячу, и Тонали оставалось попасть в пустые ворота. Хавбек Ньюкасла отбывал 10-месячную дисквалификацию из-за своей любви к ставкам, а теперь празднует дебютный гол за сборную.

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Бельгия лишь под занавес матча устроила нечто похожее на штурм. Лукаку дважды пробил неточно, удар Фаса приняла на себя стойка. 1:0 – победа гарантировала Италии выход в плей-офф, но в последнем туре еще надо отбить первое место от посягательств Франции. Бельгии то же самое надо делать с Израилем, чтобы не вылететь в дивизион В напрямую.