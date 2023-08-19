Бавария спокойно обыграла Вердер после фиаско в матче за Суперкубок Германии. Смотрите видеообзор поединка в этой новости на "Футбол 24".

Мюнхенская Бавария уверенно стартовала в новом розыгрыше немецкой Бундеслиги – подопечные Томаса Тухеля не оставили шансов бременскому Вердеру, легко обыграв команду Вернера в выездном поединке.

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Мюнхенцы активно начали матч и уже на 4 минуте открыли счет – мяч на счету Лероя Сане, которому ассистировал звездный новичок Харри Кейн. В дальнейшем Бавария полностью контролировала игру, но забить больше в первом тайме команде Тухеля не удалось.

Во втором тайме Бавария забила еще трижды. На 74 минуте дебютным голом за мюнхенцев отличился Харри Кейн. На 90-й минуте дубль оформил Лерой Сане, а уже в компенсированное время разгром Вердера завершил Тель.

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