Металлист 1925 одержал первую победу в сезоне, разгромив Александрию, которая проиграла перед этой встречей дважды.

Голы команды забивали лишь во втором тайме. Открыл счет Калюжный после розыгрыша углового, а затем Иван записал и результативную передачу в свой актив, ассистировав Рашице. За три минуты до конца игры Александрия отыграли один мяч благодаря контратаке, которую классно завершил Жота. Вышедший в конце матча, Гаджиев, успел до финального свистка оформить дубль. Сначала он пробил, попал в штангу и мяч залетел в ворота, а во втором эпизоде точно пробил с дальней дистанции.