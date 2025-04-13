Полесье победило Ворсклу (2:0) в матче 24-го тура УПЛ, который состоялся 13 апреля 2025 года. Видео голов и обзор встречи Ворскла – Полесье смотрите на "Футбол 24".

Команды начали игру с обоюдными атаками. Матич ошибся, полтавчане перехватили мяч и создали контратаку, которую завершал Кане – легионер Ворсклы в ворота не попал. Полесье же свой момент реализовало, забив со стандарта, Крушинский выиграл борьбу в штрафной и открыл счет в игре.

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Звезда полтавчан Илья Крупский самостоятельно прошел в чужую штрафную "волков" и попал в штангу. У Полесья очень заметным был Гуцуляк, который дважды опасно пробивал, однако игроку сборной Украины не повезло забить.

Во втором тайме Ворскла создала много моментов, но сравнять счет никак не удавалось, а на 87-й минуте подопечные Максимова еще и остались в меньшинстве – Салабай ударил своего оппонента локтем в голову. В дополнительное время Полесье "закрыло матч", забив второй. Йосефи прошелся в штрафной команды соперника и со второй попытки пробил мимо Исенко. В итоге житомирцы победили и закрепились на четвертой позиции чемпионата, Ворскла же теперь находится в трех очках от зоны вылета.