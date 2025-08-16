Дебютный гол Экитике в АПЛ в видеообзоре матча Ливерпуль – Борнмут – 4:2
Ливерпуль стартовал в АПЛ с победы над Борнмутом (4:2). Видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".
37’ Уго Экитике
49’ Коди Гакпо
88’ Федерико Кьеза
90’ Мохамед Салах
64’ Антуан Семеньо
76’ Антуан Семеньо
Ливерпуль и Борнмут оформили шесть голов на двоих. Уго Экитике воспользовался пространством, которое оставил соперник и оформил первый мяч за новую команду.
До перерыва Гакпо удвоил преимущество Ливерпуля. Впрочем, во втором тайме Борнмуту удалось сравнять счет благодаря Семенью. "Вишни" так и не смогли избежать поражения, поскольку мерсисайдцы дважды забили до финального свистка.
