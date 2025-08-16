Ливерпуль стартовал в АПЛ с победы над Борнмутом (4:2). Видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".

Ливерпуль и Борнмут оформили шесть голов на двоих. Уго Экитике воспользовался пространством, которое оставил соперник и оформил первый мяч за новую команду.

Ливерпуль выгрыз волевую победу над Борнмутом в матче-открытии АПЛ – новичок мерсисайдцев оформил гол + пас

До перерыва Гакпо удвоил преимущество Ливерпуля. Впрочем, во втором тайме Борнмуту удалось сравнять счет благодаря Семенью. "Вишни" так и не смогли избежать поражения, поскольку мерсисайдцы дважды забили до финального свистка.