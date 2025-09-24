Ливерпуль переиграл Саутгемптон (2:1) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги. Видео голов и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Ливерпуль оформил минимальную победу 2:1 над Саутгемптоном в игре третьего раунда Кубка английской лиги.

Удаление Экитике, вылет Миколенко, камбэк Челси и первый гостевой покер: Кубок английской лиги

В первом тайме свой дебютный мяч за "красных" оформил Александр Исак. "Святые" ответили голом Шея Чарльза, но мерсисайдцы уже традиционно вырвали победу на последних минутах благодаря удару Уго Экитике. Правда, француз так эмоционально праздновал, что получил вторую желтую карточку и удаление. Из-за этого Экитике получил дисквалификацию и пропустит ближайший матч АПЛ против Кристал Пэлас.