В поединке 13-го тура чемпионата Украины Кривбасс на выезде расписал ничью с Колосом (1:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Уже на старте встречи Микитишин замыкал навес Бандейры по центру – голкипер Колоса вовремя среагировал. Боливар огрызнулся ударом с дальней дистанции – в руки Клищуку. В середине тайма уже Демченко разрядил свою пушку из-за пределов штрафной – вратарь криворожан в прыжке едва отбил. В добавленное время Твердохлеб накрутил во вратарской двух защитников и результативно пробил в угол – 0:1.

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На 64-й минуте Колос сравнял: Козик нанес мощный удар из-за пределов штрафной, Клищук отбил, но первым на добивании был Боливар, забив свой дебютный гол в Украине. Хозяева поймали кураж и взялись создавать момент за моментом у ворот соперника. За 10 минут до завершения матча Соса откровенно простил Колос, пробив с двух метров над перекладиной.