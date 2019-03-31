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Дебютный гол Бернарда в АПЛ в видеообзоре матча Вест Хэм– Эвертон

00:17 3 Читати українською
Дебютный гол Бернарда в АПЛ в видеообзоре матча Вест Хэм– Эвертон
Вест Хэм – Эвертон – 0:2 – видео голов и обзор матча

Эвертон одолел Вест Хэм в двадцать втором туре АПЛ. Смотрите видео голов матча Вест Хэм – Эвертон на сайте "Футбол 24".

 
Курт Зума 5’
Бернард 33’

Эвертон на выезде разобрался с Вест Хэмом. Зума уже на 5-й минуте открыл счет в матче, а в середине первого тайма экс-горняк Бернард установил окончательный счет в матче.

Эвертон на выезде обыграл Вест Хэм: 32-й тур АПЛ, матчи субботы

Отметим, что для экс-хавбека Шахтера этот гол стал дебютным в АПЛ. Для этого ему понадобилось провести на поле 1585 минут.

Благодаря этой победе Эвертон набрал 43 очка и поднялся на 9 место, Вест Хэм расположился на 11 позиции, имея на 1 пункт меньше.

Теги
Эвертон Эвертон Вест Хэм Вест Хэм Англия Видеоновости Вест Хэм - Эвертон Бернард Бернард
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