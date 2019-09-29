Дебютный гол Балотелли в видеообзоре матча Наполи – Брешия – 2:1

Наполи дома обыграл Брешию в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Наполи еще до перерыва одержал преимущество в два мяча благодаря точным ударам Мертенса и Маноласа. В середине второго тайма Марио Балотелли забил дебютный гол после возвращения в Серию А. Однако на большее хозяев не хватило.

Наполи в сложном поединке одолел Брешию: 6-й тур Серии А, матчи воскресенья

После отчетного матча Наполи набрал 12 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У Брешии осталось 6 пунктов и 11-я строчка.