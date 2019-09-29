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Дебютный гол Балотелли в видеообзоре матча Наполи – Брешия – 2:1

17:37 7 Читати українською
Дебютный гол Балотелли в видеообзоре матча Наполи – Брешия – 2:1
Наполи – Брешия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Наполи дома обыграл Брешию в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

14’ Дрис Мертенс
45+5’ Костас Манолас
 
Марио Балотелли 68’
14’ Дрис Мертенс
45+5’ Костас Манолас
68’ Марио Балотелли

Наполи еще до перерыва одержал преимущество в два мяча благодаря точным ударам Мертенса и Маноласа. В середине второго тайма Марио Балотелли забил дебютный гол после возвращения в Серию А. Однако на большее хозяев не хватило.

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После отчетного матча Наполи набрал 12 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У Брешии осталось 6 пунктов и 11-я строчка.

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