Дебютный дубль звезды Барселоны в видеообзоре матча Испания – Северная Ирландия – 5:1
10:23 - Читати українською
Испания разгромила Северную Ирландию (5:1) в товарищеском матче. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
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"Фурия Роха" в товарищеском матче не оставила шансов ирландцам. Несмотря на то, что соперник забил первым, Испания ответила тремя голами еще до 30 минуты и не остановилась на этом.
Испания разгромила Северную Ирландию с дебютным голом Педри – полузащитника Барселоны "прорвало"
Педри впервые забил за сборную и сразу полузащитник Барселоны оформил дубль. Еще один представитель "кулес" Ламин Ямаль записал в свой актив две результативные передачи. Всего в семи играх за национальную команду 16-летний футболист забил два гола и отдал три ассиста.
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