"Фурия Роха" в товарищеском матче не оставила шансов ирландцам. Несмотря на то, что соперник забил первым, Испания ответила тремя голами еще до 30 минуты и не остановилась на этом.

Испания разгромила Северную Ирландию с дебютным голом Педри – полузащитника Барселоны "прорвало"

Педри впервые забил за сборную и сразу полузащитник Барселоны оформил дубль. Еще один представитель "кулес" Ламин Ямаль записал в свой актив две результативные передачи. Всего в семи играх за национальную команду 16-летний футболист забил два гола и отдал три ассиста.