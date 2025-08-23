Арсенал одолел Лидс (5:0) во втором туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Первый гол Арсенал забил на 34 минуте. Подачу углового удачно замкнул Тимбер. Сака удвоил преимущество еще до перерыва, классно сыграл во время контратаки.

Арсенал разгромил Лидс – Дьокереш забил дебютные голы, Эдегор и Сака травмировались, 15-летний дебютант заработал пенальти

После перерыва избиение Лидса продолжилось. Тимбер оформил дубль, воспользовавшись суматохой в штрафной площадке. Стоит заметить, что свои дебютные голы забил Дьокереш. В первом случае он сместился с полуфланга и пробил под стойку, а во втором – реализовал пенальти.