Дебютный автогол и "правильная" результативность Ибрагимовича в видеообзоре матча Болонья – Милан – 2:4
09:36 - Читати українською
Милан эффектно перестрелял Болонью в 9-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
21’ Адама Сумаоро
52’ Муса Барроу
58’ Роберто Сориано
Рафаэль Леау 16’
Давид Калабрия 35’
Исмаэль Беннасер 84’
16’ Рафаэль Леау
21’ Адама Сумаоро
35’ Давид Калабрия
52’ Муса Барроу
58’ Роберто Сориано
84’ Исмаэль Беннасер
Леау открыл счет после ассиста Ибрагимовича. Болонья за несколько мгновений осталась в меньшинстве, чем воспользовался Калабрия, мощно и роскошно забив.
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После перерыва Златан впервые в своей карьере (а это 957 матчей) срезал мяч в собственные ворота. Барроу же сенсационно сравнял счет. Но второе удаление подкосило "красно-синих", которые пропустили от Беннасера и Ибрагимовича. Милан набрал 25 очков и временно стал лидером, Болонья осталась 9-й.
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