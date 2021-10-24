Милан эффектно перестрелял Болонью в 9-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Леау открыл счет после ассиста Ибрагимовича. Болонья за несколько мгновений осталась в меньшинстве, чем воспользовался Калабрия, мощно и роскошно забив.

Милан в сумасшедшем матче перестрелял Болонью и возглавил Серию А – Ибра повторил достижение Тотти