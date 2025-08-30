Милан победил Лечче (2:0) в рамках 2-го тура Серии А. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Лука Модрич уже на четвертой минуте мог вывести Милан вперед, но гол Габбии отменили после пересмотра. После перерыва аналогичная судьба постигла мяч Хименеса из-за офсайда. Третья попытка была результативной: Модрич выполнил точную подачу, а Лофтус-Чик головой отправил мяч в сетку.

Модрич оформил дебютный ассист за Милан – "россонери" уверенно переиграли Лечче, Сассуоло проиграл Кремонезе

В концовке поединка Милан удвоил преимущество. Меньян выбил мяч вперед, Пулишич выиграл борьбу и хладнокровно реализовал момент, установив финальный счет.

