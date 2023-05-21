Дебютный ассист Малиновского в видеообзоре матча Лилль – Марсель – 2:1
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Марсель не сумел переиграть Лилль в 36 туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Чемпионат Франции, 36 тур
Лилль – Марсель – 2:1
Голы: Дэвид, 48 (пен.), Бамба, 73 – Клосс, 28
Руслан Малиновский на экваторе тайма великолепной передачей ассистировал Клосу, который реализовал выход один на один с кипером. Это первый ассист украинца за Олимпик.
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Подопечные Фонсеки в ответ после перерыва забили дважды. Счет мог быть ровным, но гол Санчеса отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Марсель остался третьим в Лиге 1, Лион идет пятым, имея на 10 очков меньше.
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