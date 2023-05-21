Марсель не сумел переиграть Лилль в 36 туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Чемпионат Франции, 36 тур

Лилль – Марсель – 2:1

Голы: Дэвид, 48 (пен.), Бамба, 73 – Клосс, 28

Руслан Малиновский на экваторе тайма великолепной передачей ассистировал Клосу, который реализовал выход один на один с кипером. Это первый ассист украинца за Олимпик.

Малиновский ассистом прервал неудачную серию и стал лучшим в Марселе – Фонсека отбирает мечты о прямой путевке в ЛЧ

Подопечные Фонсеки в ответ после перерыва забили дважды. Счет мог быть ровным, но гол Санчеса отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Марсель остался третьим в Лиге 1, Лион идет пятым, имея на 10 очков меньше.