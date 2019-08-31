Дебютные голы летних новичков Баварии в видеообзоре издевательства над Майнцом – 6:1

Мюнхенцы продолжают громить соперников после неудачного старта в чемпионате Германии.

На этот раз от "рекордмайстра" досталось Майнцу. Гости неожиданно открыли счет в дебюте встречи, однако затем на поле осталась только одна команда.

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Разъяренные чемпионы Германии вышли вперед еще до перерыва – отличились фланговые защитники Павар и Алаба. Французский новичок Баварии забил свой дебютный гол с передачи Ивана Перишича, который также присоединился к "ротен" этим летом.

Во втором тайме началось настоящее избиение – Перишич также открыл счет своим голам в новом клубе (Павар отблагодарил хорвата), его поддержали Коман, Левандовски и молодой Дэвис – 6:1.

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Бавария набрала семь очков и надеется на осечку Боруссии Д в матче против новичка Бундеслиги – берлинского Униона.