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Дебютные голы летних новичков Баварии в видеообзоре издевательства над Майнцом – 6:1

20:27 73 Читати українською
Дебютные голы летних новичков Баварии в видеообзоре издевательства над Майнцом – 6:1
Бавария – Майнц – 6:1 – видео голов и обзор матча

Мюнхенцы продолжают громить соперников после неудачного старта в чемпионате Германии.

36’ Бенжамен Павар
45+1’ Давид Алаба
54’ Иван Перишич
64’ Кингсли Коман
78’ Роберт Левандовски
81’ Альфонсо Дэвис
 
Жан-Поль Боэтьюс 6’
6’ Жан-Поль Боэтьюс
36’ Бенжамен Павар
45+1’ Давид Алаба
54’ Иван Перишич
64’ Кингсли Коман
78’ Роберт Левандовски
81’ Альфонсо Дэвис

На этот раз от "рекордмайстра" досталось Майнцу. Гости неожиданно открыли счет в дебюте встречи, однако затем на поле осталась только одна команда.

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Разъяренные чемпионы Германии вышли вперед еще до перерыва – отличились фланговые защитники Павар и Алаба. Французский новичок Баварии забил свой дебютный гол с передачи Ивана Перишича, который также присоединился к "ротен" этим летом.

Во втором тайме началось настоящее избиение – Перишич также открыл счет своим голам в новом клубе (Павар отблагодарил хорвата), его поддержали Коман, Левандовски и молодой Дэвис – 6:1.

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