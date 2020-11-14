Матч обслуживала Екатерина Монзуль, для которой это был дебют на уровне Лиги наций. Команды не слишком радовали зрелищностью, однако украинская арбитр таки запомнилась в одном из ключевых моментов.

Лига наций: Мальта одолела Андорру, Сан-Марино не проиграл второй раз подряд – Монзуль удалила игрока хозяев

На 49 минуте Сан-Марино осталось в меньшинстве. Капитан хозяев Давиде Симончини прямой ногой "въехал" в соперника, и Монзуль показала вполне справедливую красную карточку. На результативность матча это не повлияло – футбольные карлики голов не забили, расписав ничью.