ЛНЗ одолел Эпицентр в матче 2-го тура УПЛ 2025/26. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

На 20-й минуте матча Ассинор получил пас в штрафной и упал после контакта с Билыком. Судья назначил пенальти, который взялся пробивать Яшари. Удар косовара отразил голкипер, однако Мухаррем смог добить мяч в ворота – 1:0.

ЛНЗ победил Эпицентр – черкасцы впервые выиграли под руководством Пономарёва, забив три гола из офсайда

После забитого гола "фиолетовые" еще больше активизировались и создали несколько опасных моментов, однако надежно играл вратарь Эпицентра, а Эйнел дальним выстрелом попал в перекладину.

Эпицентр создал хороший момент на 65-й минуте, Климец пробивал с близкого расстояния, однако в ворота не попал. В течение матча черкасцы забили еще три гола, но все были незасчитаны из-за положения вне игры. В итоге ЛНЗ одержал минимальную победу.