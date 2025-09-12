"Горожане" открыли счет уже на 12-й минуте – Ноникашвили отдал неудачный пас в направлении вратаря, чем воспользовался Цара. ЛНЗ отыгрался уже в первом тайме, Дайко отдал длинный пас Ассинору, а нападающий черкасцев прошел в штрафную и пробил мимо кипера.

Александрия одержала первую победу в сезоне, разгромив ЛНЗ – Цара оформил дубль

Во втором тайме Цара оформил дубль, полузащитник Александрии сместился в центр и пробил в дальний угол. В компенсированное время Александрия забила еще дважды. Сначала Шостак протащил мяч и нанес точный удар под стойку, а затем "горожане" организовали быструю контратаку, которую завершил Жонатан – 4:1.

