Дебютная победа Максимова в видеообзоре матча Черноморец – Ворскла
В стартовом матче 13-го тура УПЛ Ворскла на выезде одолела Черноморец (1:0). Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".
Ворскла уже на 2-й минуте едва не вышла вперед – Крупский пробил мимо стойки. Впоследствии Ковталюк чудом не попал в ворота Черноморца, замкнув головой под перекладину. Янаков огрызнулся дальним ударом – впритирку с каркасом.
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После перерыва Петряку не хватило сантиметров после передачи все того же Янакова. В середине тайма Рудько потянул удар из-под перекладины от Ндукве. Спустя немного Денис таки смог отличиться, умудрившись протолкнуть сферу в сетку после отскока. На последней минуте Черноморец мог спасать ничью, но Исенко среагировал на навес со штрафного и последующий удар головой по центр. Как следствие, первая победа Максимова с Ворсклой.