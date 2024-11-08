Ворскла уже на 2-й минуте едва не вышла вперед – Крупский пробил мимо стойки. Впоследствии Ковталюк чудом не попал в ворота Черноморца, замкнув головой под перекладину. Янаков огрызнулся дальним ударом – впритирку с каркасом.

Ворскла победила Черноморец, остановив 10-матчевую безвыигрышную серию

После перерыва Петряку не хватило сантиметров после передачи все того же Янакова. В середине тайма Рудько потянул удар из-под перекладины от Ндукве. Спустя немного Денис таки смог отличиться, умудрившись протолкнуть сферу в сетку после отскока. На последней минуте Черноморец мог спасать ничью, но Исенко среагировал на навес со штрафного и последующий удар головой по центр. Как следствие, первая победа Максимова с Ворсклой.