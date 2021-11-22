Антонио Конте со второй попытки одержал победу во главе Тоттенхэма в рамках АПЛ. Итальянец в первом матче обыграл Витесс, но это было в Лиге Конференций. А вот в чемпионате стартовая игра против Эвертона завершилась без голов.

Тоттенхэм в волевом стиле обыграл Лидс – Конте одержал первую победу после возвращения в АПЛ

Сегодня тоже не все было ладко. Лидс забил первым, но Тоттенхэм смог ответить дважды. Победа позволила подняться на седьмое место в турнирной таблице. В то же время "павлины" и дальше балансируют над зоной вылета.