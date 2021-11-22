Дебютная победа Конте в видеообзоре матча Тоттенхэм – Лидс – 2:1
06:00 - Читати українською
Лидс уступил Тоттенхэму в рамках 12-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
69’ Серхио Регилон
Дэниел Джеймс 44’
44’ Дэниел Джеймс
69’ Серхио Регилон
Антонио Конте со второй попытки одержал победу во главе Тоттенхэма в рамках АПЛ. Итальянец в первом матче обыграл Витесс, но это было в Лиге Конференций. А вот в чемпионате стартовая игра против Эвертона завершилась без голов.
Тоттенхэм в волевом стиле обыграл Лидс – Конте одержал первую победу после возвращения в АПЛ
Сегодня тоже не все было ладко. Лидс забил первым, но Тоттенхэм смог ответить дважды. Победа позволила подняться на седьмое место в турнирной таблице. В то же время "павлины" и дальше балансируют над зоной вылета.
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