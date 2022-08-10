Шахтер – Аль-Адала – 1:0

Гол: автогол, 43

Первый из двух запланированных на 10 августа спаррингов Шахтер выиграл. Не самый оптимальный состав "горняков" сумел сломить сопротивление Аль-Адалы из Саудовской Аравии. Единственный гол стал результатом действий Даниила Сикана, после удара которого защитник соперника срезал мяч в свои ворота.

Шахтер удержал победу над Аль-Адалой – дебютный успех Йовичевича во главе дончан

Эта победа стала дебютной для Игора Йовичевича во главе Шахтера. В предыдущих четырех встречах под руководством хорватского специалиста дончане дважды сыграли вничью (с Утрехтом и Ситтардом) и дважды уступили (Роме и Аяксу).