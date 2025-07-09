Полтава продолжает активно формировать состав перед дебютом в Премьер-лиге. Как сообщает FootBoom, клуб подписал 26-летнего центрального полузащитника Алексея Хахлева.

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Последние два сезона он провел в Заре, сыграв 25 матчей, но не отметился результативными действиями. Детали контракта остаются неразглашенными.

Хахлев – воспитанник Динамо. Всего в чемпионате Украины он имеет 70 поединков и 2 забитых мяча. Еще 3 матча он провел в Кубке Украины. Напомним, что Хахлев был в составе сборной Украины U-20, которая стала чемпиона мира в 2019 году.

Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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