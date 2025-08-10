Клуб заключил контракт с 20-летним форвардом Антоном Демченко, сообщает Sport.ua.

Прошлый сезон он начинал в составе Шахтера U-19. В чемпионате юноша провел 6 матчей и забил 1 гол, а в Юношеской лиге УЕФА – еще 5 игр и 1 результативный удар.

Весной нападающий присоединился к Минаю, где успел отметиться 4 голами и 2 ассистами в 8 матчах Первой лиги. После снятия закарпатской команды из всех турниров под эгидой ПФЛ в июле он получил статус свободного агента.

Кудривка начала свой дебютный сезон в УПЛ с уверенной домашней победы над Александрией (3:1). Во втором туре представители Черниговщины сыграют в Киеве против Зари. Начало встречи – 11 августа в 18:00.

