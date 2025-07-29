Пресс-служба Кудривки сообщила, что Денис Безбородько присоединился к клубу на правах свободного агента. Как информирует Transfermarkt 31-летний нападающий подписал контракт с черниговской командой до 30 июня 2026 года.

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Денис Безбородько – воспитанник Шахтера, но за первую команду так и не дебютировал. Форвард за свою карьеру успел поиграть за Зарю, Десну, Александрию, Дьер. Вместе с луганчанами участвовал в Лиге Европы и Лиге конференций. В сезоне 2019/20 Безбородько забил дебютный гол в Лиге Европы в ворота легендарного Сент-Этьена, за который выступал в свое время Мишель Платини.

В кампании 2024/25 Денис поиграл за Колос и Черноморец. В активе форварда 150 матча в УПЛ, в которых он оформил 25 голов и отдал 10 ассистов. В составе Кудривки Безбородько будет выступать под 21 номером.

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