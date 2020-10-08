Защитник "горняков" Виктор Корниенко опередил своих одноклубников в голосовании за лучшего игрока сентября.

Корниенко назвал главное отличие между собой и Исмаили

21-летний защитник стал самым полезным игроком прошлого месяца по версии болельщиков. За него проголосовало 4491 болельщик (42%). Второе место занял Тайсон (2180), на 7 голосов опередив Виктора Коваленко, который стал третьим (2173). А замкнул квартет Марлос (1859).

Напомним, Виктор дебютировал в основной команде Шахтера 20 сентября 2020 года в матче против Зари (2:2), а первым результативным действием отметился уже через неделю, 27 сентября, в поединке с донецким Олимпиком, отдав голевую передачу на Виктора Коваленко. В общем, в текущем сезоне в УПЛ провел три матча.

Украина в нокауте 1:7: антирекорд на десятилетия, "две минуты остались – потерпите", или Чем мы похожи на Молдову