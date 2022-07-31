Полузащитник Даниил Игнатенко начал новый сезон в Бордо, который вылетел во второй по силе дивизион чемпионата Франции.

Чемпионат Франции 2022/23, 2 Лига. 1-й тур

Бордо – Валансьен – 0:0

Украинец вышел в стартовом составе Бордо, который опустился в низший рангом дивизион французского первенства. Впрочем, поединок с Валансьеном оказался не слишком удачным – команды разошлись с нулями на табло, а Игнатенко получил 6,3 балла по версии Sofascore.

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В общей сложности, Даниил за 83 минуты игры совершил 44 касания мяча, имеет точность передач 76%. Из 13 дуэлей он выиграл всего 5, терял мяч 15 раз, дважды фолил и сам заработал два нарушения правил.

Добавим, что Игнатенко выступал за Бордо во второй половине сезона 2021/22 на правах аренды и сумел отдать 3 ассиста в 11 матчах Лиги 1.

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