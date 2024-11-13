Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк прокомментировал свой первый вызов в расположение сборной Украины, которая готовится сыграть против Грузии и Албании в Лиге наций.

"Меня поздравили все одноклубники и тренер. Все очень рады за меня и приятно поздравили. В сборной приняли меня хорошо. Игроки, тренеры. Сергей Станиславович сказал, чтобы без мандражика, все будет хорошо.

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В национальной сборной, я считаю, 100% лучшие игроки со всей страны. В молодежке, как по мне, большая ротация. Здесь более укомплектованный состав, для меня честь – сюда попасть.

Для меня будет успехом дебютировать за сборную и выиграть две игры. Номер? Очень рано об этом думать. Поскольку я самый молодой – какой дадут, такой и возьму", – сказал Ярмолюк в комментарии пресс-службе УАФ.

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